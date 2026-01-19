Miño (A Coruña) bate su récord histórico de población y alcanza los 7.268 habitantes

El Ayuntamiento de Miño, en A Coruña, ha vuelto a marcar un hito demográfico al alcanzar los 7.268 habitantes, según los datos provisionales del Padrón municipal a 1 de enero de 2026.

La cifra supone un nuevo máximo histórico y confirma una tendencia firme, ya que el municipio encadena diez años consecutivos ganando población.

En el último año, Miño ha sumado 160 nuevos vecinos, al pasar de los 7.108 habitantes registrados en 2025 a los actuales 7.268.

Este incremento sitúa al municipio como uno de los ayuntamientos con mayor dinamismo demográfico de la provincia de A Coruña y de Galicia, en un contexto marcado por el estancamiento o la pérdida de población en otras zonas.

El perfil joven y familiar de los nuevos empadronados es una de las claves de este crecimiento, reforzando una pirámide poblacional activa y poco habitual en la comunidad autónoma.

Frente al envejecimiento generalizado, Miño mantiene una estructura demográfica equilibrada y con peso de población en edad laboral.

Este rejuvenecimiento del padrón se traduce en una elevada demanda de servicios educativos y de conciliación, visible en el alto número de matrículas del CPI Castro Baxoi y en la participación en actividades infantiles y juveniles, como campamentos de verano, propuestas deportivas y actividades culturales.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, valora estos datos como un claro indicador del buen momento del municipio: "Superar los 7.260 vecinos no es solo una cifra, es la demostración de que Miño es un lugar atractivo, con calidad de vida y servicios, donde cada vez más personas deciden iniciar su proyecto de vida".

Para el regidor, las claves de este crecimiento sostenido se encuentran en la combinación de entorno y gestión municipal, destacando "una ubicación privilegiada y un entorno natural envidiable, junto a una gestión centrada en las personas. La mejora constante de los servicios públicos, las infraestructuras y la oferta de vivienda hacen que seamos una opción preferente para muchas familias del área metropolitana y la comarca".