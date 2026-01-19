Un menor resulta herido en A Coruña al chocar en bicicleta contra un coche en Os Rosales

Un menor resulta herido tras el choque de un turismo con una bici en A Coruña. Eloy TP

Un menor de 13 años ha resultado herido esta tarde en un accidente en A Coruña. El siniestro tuvo lugar sobre las 16:25 horas en la calle Manuel Azaña, ubicada en el barrio de Os Rosales.

El adolescente circulaba en un vehículo de BiciCoruña cuando fue golpeado por un coche. El turismo estaba maniobrando para acceder al garaje del edificio situado en el número 20 de la calle.

Al producirse el accidente, el 061 informó al 112 Galicia de que el menor necesitaba atención médica. Según confirman fuentes policiales, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia.