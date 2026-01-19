Cuatro detenidos en Culleredo (A Coruña) por robar en trasteros: fueron pillados in fraganti

Cuatro personas fueron detenidas en Culleredo tras ser sorprendidas por la Policía Local mientras trataban de robar en trasteros. Los hechos sucedieron en la madrugada de este pasado sábado, 17 de enero, en un edificio de la calle Amparo López Jean, en A Corveira.

Los agentes descubrieron que el grupo, formado por tres hombres y una mujer, contaba con material y herramientas para forzar la entrada en los locales.

La colaboración vecinal fue indispensable para poder detener a las cuatro personas. Los residentes alertaron de la presencia de varios individuos sospechosos, lo que propició la intervención de la Policía Local.

El ayuntamiento señala que se baraja que los detenidos sean responsables de una serie de delitos similares en los últimos días. Tras el arresto, fueron puestos a disposición judicial.

El Concello de Culleredo ha agradecido a través de una nota de prensa la cooperación de la ciudadanía, clave para combatir la criminalidad. "En este sentido, ante cualquier indicio de actividades delictivas de esta índole, es recomendable avisar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil", añade el ayuntamiento.