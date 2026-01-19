A Coruña suma nueve camiones recolectores de carga lateral a su recogida de basuras

El Concello de A Coruña ha aprobado este lunes la compra por 2,8 millones de euros de nueve camiones recolectores de carga lateral. La acción se enmarca dentro del plan de modernización de la flota de vehículos de la recogida de basuras.

El contrato está financiado con fondos Next Generation y ha sido adjudicado a la empresa Volvo Trucks España. Los nuevos camiones encajan en el plan de la ciudad para aplicar la normativa medioambiental de la Unión Europea con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de residuos.

La oferta de la adjudicataria fue valorada por el incremento de la garantía presentada, añadiendo dos años adicionales a los tres estipulados, y por la homogeneidad de los vehículos. Los nuevos camiones de la basura de A Coruña serán modelos FE442 con un peso de 18 toneladas y con una tecnología motriz diésel. Estos se dedicarán a la recogida separada y al transporte de biorresiduos.

Esta medida, tal y como destacó la alcaldesa, Inés Rey, se complementa con otras tomadas por el gobierno local como la implantación del quinto contenedor o la licitación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián.