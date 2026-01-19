A Coruña inicia las obras de la nueva área de ocio en el barrio de Someso

Fachada de CIFP de Someso, al lado de donde se ejecutarán las actuaciones. CIFP Someso.

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha en los próximos días las obras de construcción de la nueva área de ocio del barrio de Someso, una actuación incluida en la primera fase del Plan de Barrios 2025-27 impulsado por el gobierno de Inés Rey y que contará con una inversión superior a los 100.000 euros.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Jardinería Arce, se desarrollarán junto a la calle Lamelas, en una parcela de más de mil metros cuadrados situada entre el CIFP Someso y el centro comercial Espacio Coruña.

El objetivo es transformar un espacio actualmente en desuso en una zona verde y de esparcimiento al servicio de la vecindad.

El proyecto, redactado por el arquitecto Óscar Valcuende, contempla actuaciones integrales de pavimentación, instalación de mobiliario urbano, trabajos de jardinería y la creación de una red de suministro de agua potable que dará servicio a una fuente prevista en la zona.

La actuación incluirá también un área de juegos infantiles, con la instalación de columpios y distintos juegos pintados sobre el suelo, como una mariola, pensados para el disfrute de los más pequeños.

Este lunes se firmó el acta de replanteo de la obra, un trámite previo habitual antes del inicio de los trabajos sobre el terreno. El Ayuntamiento está ultimando los últimos pasos administrativos.