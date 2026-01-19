La Autoridad Portuaria de A Coruña refuerza los controles fronterizos con nuevos medios

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha facilitado al Cuerpo Nacional de Policía dos tablets financiadas con fondos europeos que permitirán reforzar y modernizar los controles fronterizos en las dársenas de A Coruña y Punta Langosteira, en Arteixo.

Los dispositivos ya están operativos y suponen un avance en la gestión y verificación de viajeros en el ámbito portuario.

Esta actuación se enmarca en un convenio marco entre Puertos del Estado y el Ministerio del Interior, orientado a dotar a la Policía Nacional de nuevos medios tecnológicos para el desempeño de sus funciones en los puertos de interés general.

Gracias a este acuerdo se implantan en los puestos de control el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Estos sistemas requieren la recogida de datos biométricos de los viajeros, además de información básica como nombre, pasaporte y fechas y lugares de entrada y salida de la Unión Europea.

El EES, además, genera alertas ante estancias no autorizadas y permite evaluar posibles riesgos para la seguridad, la inmigración irregular o la salud pública.

En el caso de A Coruña, las tablets se han destinado al Grupo Operativo de Fronteras de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que las utiliza para optimizar los controles sobre buques mercantes, de pasajeros y embarcaciones deportivas que operan en los puertos coruñeses.

La iniciativa está financiada por el Fondo Europeo de Seguridad Interior (FESI), cuyo objetivo es garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión Europea, mediante la prevención y lucha contra el terrorismo, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, así como la protección a las víctimas de delitos y la mejora de la gestión de riesgos y crisis.

Gracias a este fondo europeo se refuerza el intercambio de información entre autoridades, se impulsa la cooperación transfronteriza y se fomenta una mayor colaboración entre administraciones públicas, organismos de la Unión, sociedad civil y sector privado.