La alcaldesa de A Coruña se trasladará a Córdoba mañana como representante de la FEMP

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, viajará mañana a Córdoba en calidad de vicepresidenta de la FEMP para acompañar a las autoridades y víctimas del accidente ferroviario sucedido ayer a última hora.

"Mandamos nuestras condolencias y nuestro pesar, el de toda la ciudadanía de A Coruña, ante el trágico accidente ferroviario. Nuestro pésame a sus familiares, a sus allegados y también nuestro deseo de una pronta recuperación para las víctimas, sobre todo para aquellas que están más graves para que se recuperen pronto", dijo esta mañana ante los medios de comunicación.

La primera edil herculina añadióque "es un día muy triste. Creo que no vivíamos un accidente de estas características tan grave en nuestro sistema ferroviario, por lo menos en la memoria reciente o en los últimos 30 años. Y es una tragedia".

Este suceso le ha hecho modificar su agenda y viajar mañana a Córdoba. "Teníamos una junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Como saben, soy la vicepresidenta primera y es probable que me traslade a Córdoba a primera hora de la mañana para poder pues acompañar a mi compañero José María Bellido, alcalde de Córdoba y a los ciudadanos que están sufriendo estas pérdidas, aquellos que están todavía pendientes de sus familiares y por supuesto para agradecer a la ciudadanía toda la cooperación y la solidaridad que han demostrado desde la tarde de ayer"

Sin constancia de víctimas coruñesas

A estas horas, las autoridades no tienen constancia de que existan víctimas con origen en A Coruña. No obstante, es un balance precipitado al estar todavía en desarrollo los trabajos sobre el terreno.