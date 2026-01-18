Liberan a una persona en Bergondo (A Coruña) tras una colisión entre un camión y un coche

Los bomberos han liberado a una persona tras una colisión entre un camión y un coche en Bergondo (A Coruña). Las otras dos personas, un ocupante del turismo y el conductor del camión, resultaron ilesas.

Según el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar unos minutos después de las 13:30 horas. Un particular contactó con emergencias indicando que se había producido una colisión por alcance entre un camión y un turismo en la DP-0105, antes del kilómetro 1.

Además, uno de los ocupantes del vehículo no podía salir, porque no le abrían las puertas después del impacto.

De esta manera, la central de emergencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Betanzos, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo.

Los bomberos tuvieron que utilizar el material de excarcelación para que la persona herida pudiera salir y ser trasladada por el personal sanitario. Tanto el otro ocupante del coche como el conductor del camión resultaron ilesos.