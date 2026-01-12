La plaga de procesionaria se extiende en el área de A Coruña y llega a Santa Cristina (Oleiros)

La procesionaria está empezando a preocupar en el área de A Coruña. Desde hace días, usuarios y vecinos del parque de Santa Margarita, en la ciudad, muestran su inquietud ante la presencia de estas orugas, que, aunque su presencia es habitual cada año, aseguran que este año la cantidad ha aumentado, ocupando gran parte de sus zonas verdes. Además, también se han detectado en los árboles del paseo marítimo de Santa Cristina, en Oleiros.

Un seguidor de Quincemil compartió un vídeo en el que se pueden ver hileras de procesionaria desfilando por las aceras del parque de Santa Margarita, lo que supone un riesgo para mascotas y niños. Se trata de una zona de la ciudad a la que es habitual ver a vecinos paseando a perros. De hecho, algunos de ellos ya han mostrado su miedo a que sus mascotas tengan contacto con la oruga.

En otro vídeo enviado por otro seguidor, se puede ver cómo los pinos situados en el paseo marítimo de la playa de Santa Cristina, en el Concello de Oleiros, presentan nidos de procesionaria en sus copas. Asimismo, al igual que en el parque coruñés, pueden verse filas de estas orugas por la acera.

Medidas contra la procesionaria