La primera subasta del Plan de Ruinas de A Coruña culmina con la venta del edificio de Damas

El primer edificio incluido en el Plan de Ruinas impulsado por el Gobierno municipal de Inés Rey cambiará de propietario en los próximos días, tras resolverse la subasta forzosa del inmueble situado en el número 3 de la calle Damas, que llevaba años en estado de abandono.

La Mesa de Contratación se reunió este viernes para analizar las ofertas presentadas, un total de tres propuestas, con un precio de salida de 110.884 euros. Finalmente, se propuso la adjudicación a cuatro particulares representados por Jorge Vázquez Couto, al presentar la oferta económica más elevada, de 141.321 euros. El nuevo propietario deberá completar ahora los trámites administrativos para formalizar la compra.

El Plan de Ruinas permite al Ayuntamiento sacar a subasta inmuebles cuyos propietarios hayan incumplido de forma reiterada sus obligaciones de conservación, destinando el importe recaudado al titular actual. La persona adjudicataria estará obligada a ejecutar de manera inmediata las obras de estabilización de la fachada, además de presentar un proyecto de rehabilitación en un plazo máximo de tres meses y comenzar las obras antes de nueve meses, tal y como recogen los pliegos.

El Plan de Ruinas ya ha permitido en los últimos meses que otros inmuebles de la calle Orzán cambiasen de manos y cuenten con proyectos de restauración, y el Gobierno municipal prevé seguir aplicando este sistema para mejorar el entorno urbano y aumentar la bolsa de vivienda disponible en la ciudad.