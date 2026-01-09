Goretti continúa en A Coruña y deja rachas de viento que alcanzarán los 70 km/h, con olas de seis metros

El paso de la borrasca Goretti dejó este jueves vientos de 133 kilómetros por hora en zonas de la provincia de A Coruña como Punta Candieira, en Cedeira. Aunque en la ciudad herculina no se alcanzaron tales rachas, el viento dejó olas que alcanzaron los 6 metros de altura.

La alerta naranja por vientos permanecerá activa hasta la medianoche. Será entonces cuando pase a nivel amarillo, que se alargará hasta la mañana del sábado. Hasta entonces el viento rozará los 60 y 74 km/h.

Además, este viernes, MeteoGalicia advierte que será una jornada de chubascos. Hay temperaturas en descenso y en el mar se prevén olas por encima de los cinco metros, con alerta naranja en el litoral de A Coruña.

En cuanto a las temperaturas, este viernes rondaremos los 9 grados de mínima y 12 de máxima. Llegando el sábado a los 15 de máxima y el domingo a los 17. Las mínimas también aumentarán a 10 y 11, respectivamente.

En cuanto a la lluvia, según la predicción de MeteoGalicia, los chubascos estarán presentes desde hoy en A Coruña, aunque con un domingo libre de agua.