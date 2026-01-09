Bergondo (A Coruña) remite a la Xunta el Plan Director de la senda peatonal en Santa Marta

Plano de la senda peatonal de la senda de Santa Marta en Bergondo (A Coruña) Cedida

El Concello de Bergondo, en A Coruña, ha remitido formalmente a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta el Plan Director para la construcción de una senda peatonal en la carretera autonómica AC-164 (Guísamo - Ínsua), en Santa Marta, que comunica A Coruña con Ferrol, y que cifra la intervención global en 1,58 millones de euros divididos en cuatro fases.

A través de este paso, el gobierno local cumple con el compromiso adquirido en la reunión mantenida el pasado 15 de abril de 2025 entre la alcaldesa y la conselleira, María Martínez Allegue, donde se acordó que el ayuntamiento se encargaría de realizar el estudio previo para definir los tramos y costes de la obra.

En el escrito enviado a la Xunta, se solicita que, dentro del proyecto global, se priorice y se ejecute en una primera actuación el denominado 'Tramo 4', cuyo presupuesto asciende a 531.269,58 euros.

El gobierno local justifica esta petición basándose en la necesidad de dar continuidad a las aceras ya existentes y garantizar un acceso seguro a los servicios públicos básicos para los vecinos y vecinas de la zona de la Costa de Santa Marta. Además, esta solicitud recoge el sentir de los residentes de la zona, quienes han registrado peticiones paralelas en el Concello demandando esta infraestructura básica.

Una vía estructural con alto riesgo para los peatones

La AC-164 es una carretera de carácter estructurante que conecta A Coruña con Ferrol y soporta una Intensidad Media Diaria (IMD) superior a los 12.000 vehículos. Actualmente, el vial carece de zonas seguras para el tránsito peatonal en los tramos de Bergondo, obligando a los viandantes a caminar por arcenes de apenas un metro de ancho, lo que supone un grave problema de seguridad vial.

El Concello recuerda que esta vía vertebra el municipio, ya que en sus márgenes se ubican los principales servicios municipales, como la Casa Consistorial, la oficina de Correos, el centro de salud y entidades bancarias, lo que genera un flujo constante de vecinos que acceden a ellos a pie. Asimismo, es una ruta muy frecuentada por clubes ciclistas.

El documento técnico presentado por el Concello divide la actuación integral en cuatro tramos diferenciados, con un presupuesto total estimado en 1.587.315,77 euros. El desglose presupuestario es el siguiente: tramo 1: 511.202,86 euros; tramo 2: 92.366,05 euros; tramo 3: 199.040,31 euros y tramo 4: 531.269,58 euros (solicitado prioritariamente).

Desde la administración local confían en que la Consellería atienda esta demanda "básica, necesaria y justa" para mejorar la seguridad de peatones y conductores en el municipio.