Aparece varado en A Coruña un delfín de dos metros

Triste imagen este viernes en la playa de Riazor, en A Coruña: un delfín común apareció muerto en el arenal. El animal, un macho de dos metros, quedó varado en la costa coruñesa y fue retirado poco antes de las 11:00 horas.

Fuentes de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) explican que la causa del fallecimiento de este delfín común fue una captura accidental durante faenas pesqueras.

Una dotación de los bomberos de A Coruña, así como la Policía Local, participaron en el dispositivo para retirar el delfín, que se desarrolló a las 10:42 horas.

Un mes de la retirada de la ballena

El pasado mes de diciembre se vivió una imagen espectacular en cuanto a varamientos se refiere. Una ballena de unos 21 metros de longitud y cerca de 30 toneladas de peso fue localizada frente al Monte de San Pedro por unos navegantes y retirado hasta el muelle de Oza por seguridad.

Posteriormente, dos grúas y un tractor arrastraron el cuerpo del animal hasta tierra, donde fue troceado para facilitar su traslado en camión. Y es que debido a su envergadura, no era posible hacerlo de otro modo.

Una vez completados estos trabajos, la empresa Gesuga, autorizada para el tratamiento de este tipo de restos, se hizo cargo del animal. El cuerpo de la ballena fue transformado en harina, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

"O animal xa estaba morto cerca da costa. Levaba poucos días morto, menos dunha semana. Pensamos que pasou relativamente cerca da costa antes de morrer, pero non sabemos aínda as causas", señalaron en aquel momento fuentes de la Cemma.