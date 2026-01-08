Inés Rey reivindica en A Coruña al PSdeG como "el partido que defiende el feminismo"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha eludido hablar este jueves sobre la crisis que atraviesa el PSdeG tras las denuncias por acoso. A preguntas de los medios en un acto en la ciudad herculina, la regidora ha confirmado que acudirá a la reunión y ha reivindicado que "el partido que defiende el feminismo en este país es el partido socialista".

El Partido Socialista de Galicia reunirá este sábado en Santiago de Compostela a su Comité Nacional tras la crisis derivada de las denuncias por acoso sexual y laboral a distintos cargos socialistas. Una de ellas es la propia Inés Rey, que defiende que las acusaciones de Eva Martínez Acón y Esther Fontán "son falsas".

"Voy a asistir al Comité Nacional como asisto a todos los órganos de los que soy miembro y el debate se dará allí, que es donde se tiene que dar, en el máximo órgano del partido entre congresos", señaló la regidora.

Así, Rey señaló que la reunión se centrará en el trabajo del partido en Galicia y en los concellos: "Vamos a hablar del proyecto del PSdeG para Galicia y de todo el trabajo que desde el municipalismo estamos haciendo con el objetivo de mejorar la vida de la gente, que es para lo que estamos en política".

Los medios también preguntaron a Inés Rey por el manifiesto firmado por más de 50 feministas, entre ellas la exsecretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, que dimitió el pasado mes de diciembre de la ejecutiva gallega crítica con la gestión de la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

"No tuve tiempo de leerlo. El partido que defiende el feminismo en este país es el partido socialista, que trabajó por los derechos de las mujeres y por la igualdad desde siempre. En este último congreso se acordó hacer una Conferencia Sectorial de Igualdad, una conferencia a nivel federal, y tanto la secretaría de organización como la secretaría de igualdad están en ello, trabajando en esa conferencia", concluyó Rey.

La reunión del sábado

En el orden del día del Comité Nacional del PSdeG, al que ha tenido acceso Europa Press, figura que la cita arrancará con el informe del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, tras lo que tendrá lugar la aprobación de las cuentas de 2025 y los presupuestos del partido para 2026.

Un punto estará destinado a los asuntos orgánicos y, finalmente, será el turno de los ruegos y preguntas, en el que los militantes integrantes del comité nacional podrán tomar la palabra.

La fecha de la cita salió de una reunión de la ejecutiva del PSdeG celebrada el pasado día 22 de diciembre, después de la crisis interna surgida a raíz de las denuncias de acoso contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, además de contra la regidora de A Coruña, Inés Rey, por supuesto acoso laboral.

Así, se prevé que el foco esté puesto en este asunto, así como en las actuaciones y decisiones adoptadas por el partido desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

Centro de 24h

En otro orden de cosas, Inés Rey lamentó que A Coruña no cuente con un servicio 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual. "La Xunta decidió que no lo merecía A Coruña y destinó los fondos que le transfirió el Gobierno de España para poner estos centros en otras ciudades como Ferrol o Santiago", indicó la alcaldesa, que considera que "no se entiende que no se pusiese en A Coruña" por datos de población, entre otros.

"No entendemos ese posicionamiento tan cerrado de la Xunta a la hora de hacer un centro de 24 horas aquí. Se permite que mujeres en riesgo en un momento tan delicado tras interponer una denuncia, muchas con tienen hijos menores de edad, tengan que trasladarse a Ferrol con el desarraigo que eso supone, con los trastornos laborales y educativos, porque no disponen del centro en A Coruña", concluyó Rey.