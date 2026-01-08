A Coruña aprueba el Plan Municipal de Xestión de Residuos 2025-2030: estos son sus objetivos

La Xunta de Goberno Local de A Coruña aprobó este jueves, 8 de enero, el Plan Municipal de Xestión de Residuos 2025-2030. Se trata de una hoja de ruta que profundiza en el compromiso del Gobierno local con construir ciudad más sostenible, con mayor calidad de vida para sus habitantes y con un modelo de gestión que apuesta por la reducción en la generación de residuos, la recuperación, el reciclaje y la economía circular.

El Plan prevé una inversión de 180 millones de euros entre 2025 y 2030, que serán financiados con fondos propios, estatales y de la Unión Europea, así como con las aportaciones de los SCRAPs (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor).

Tras la aprobación inicial del Plan por la Xunta de Goberno Local, el documento se enviará a la Xunta de Galicia para que emita un informe vinculante antes de llevar su aprobación definitiva al Pleno municipal.

Objetivos

En línea con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y con la Ley 6/2021 de Galicia, el plan incorpora los objetivos medioambientales de las directivas europeas y, a nivel autonómico, sigue las líneas del Plan Sectorial de Gestión de Residuos Municipales de Galicia 2030.

Entre los objetivos más destacados figuran reducir en un 10% la generación de residuos peer cápita, alcanzar un 60% de recogida separada, mejorar la calidad de las fracciones y limitar los residuos que acaban en el vertedero al 20% antes de 2030. También se prevé alcanzar tasas de reciclaje superiores al 50%.

Estas metas contribuirán a situar a la ciudad de A Coruña como referente en gestión sostenible y supondrán beneficios directos para la calidad de vida de la ciudadanía, como la mejora de la limpieza viaria, la reducción del impacto ambiental y la creación de empleo vinculado a la economía circular.

Actuaciones

Entre las actuaciones previstas destaca el refuerzo de iniciativas ya puestas en marcha, como la consolidación de la recogida separada de envases ligeros, iniciada con la implantación del quinto contenedor; el refuerzo de la recogida separada de los biorresiduos, la ampliación de la actual red de composteros comunitarios a otros barrios de la ciudad y el aumento de las recogidas puerta a puerta comerciales.

En la misma línea, el Plan prevé un refuerzo de la recogida de residuos peligrosos o de difícil reciclaje, bien a través del punto limpio móvil o mediante la implantación de nuevos minipuntos en toda la ciudad, así como la modernización de la planta de Nostián. También se reforzarán las campañas de sensibilización y educación ambiental.

Asimismo, se contempla la puesta en marcha de nuevas iniciativas como las recogidas domiciliarias, programas de prevención del desperdicio alimentario y de consumo responsable, y la creación de centros de autorreparación y reutilización a disposición de la ciudadanía, vinculados a los puntos limpios.