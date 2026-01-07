El tiempo en A Coruña: ligera subida de temperaturas tras unas gélidas navidades

Con el fin de las Navidades, A Coruña deja atrás un Día de Reyes especialmente frío, el más gélido registrado en Galicia desde 2021, cuando la borrasca Filomena marcó un hito meteorológico.

A partir de ahora, y según la predicción de MeteoGalicia, las temperaturas experimentarán una ligera recuperación en los próximos días, aunque la lluvia seguirá siendo protagonista.

Este miércoles, los termómetros marcarán mínimas que no bajarán de los 7 grados y máximas de hasta 12, con probabilidad de lluvia por la mañana y durante la noche. El mediodía y la tarde ofrecerán una pequeña tregua, con menos precipitaciones y calles más secas en la ciudad herculina.

A partir del jueves, se notará un ascenso más claro de las temperaturas mínimas, que subirán hasta los 10 grados, lo que reducirá de forma notable las heladas nocturnas que se han venido registrando en los últimos días. Las máximas alcanzarán los 14 grados, aportando una sensación térmica algo más suave.

Nivel naranja por temporal costero

No obstante, el jueves vendrá marcado por el temporal costero. Desde primera hora del día se activará un aviso amarillo en el litoral coruñés, que pasará a nivel naranja entre las 14:00 y las 18:00 horas. A partir de ese momento, el aviso volverá a ser amarillo y se mantendrá durante todo el viernes hasta la medianoche.

El viernes, las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 9 grados y máximas de 12, en una jornada que, al igual que las anteriores, estará marcada por la probabilidad de lluvias intermitentes a lo largo de todo el día.

Según MeteoGalicia, en los próximos días se prevén cielos con nubes y claros, aunque en ocasiones estarán muy nubosos. Habrá precipitaciones todos los días, mientras que las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios significativos. En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá en general en niveles favorables.