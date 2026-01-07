Denuncian en A Coruña la presencia de procesionaria en el parque de Santa Margarita

La presencia de procesionaria sigue siendo un problema en el Parque de Santa Margarita de A Coruña. La "visita" de esta oruga es habitual en el inicio de nuevos años, como ya ocurrió en otros años, por lo que es preciso aumentar la precaución y evitar tocarla. El grupo municipal del BNG viene de denunciar su presencia en zonas del parque como el entorno de la Casa de las Ciencias.

El portavoz municipal, Francisco Jorquera, señala que la proliferación está generando "unha importante preocupación social", especialmente por el peligro que representa no solo para la masa forestal —la plaga puede provocar la muerte de los pinos—, sino también para los animales de compañía e incluso para los niños.

"Exemplares desta ouruga teñen sido detectados nos últimos días por persoas usuarias do parque en zonas como a da Casa das Ciencias ou a máis próxima á Avenida de Arteixo", advierte Jorquera.

De esta manera, desde el BNG han lanzado un ruego por escrito dirigido al Gobierno Local para que, en los trabajos de mantenimiento de la masa arbórea del Parque de Santa Margarita, se tenga en cuenta la presencia de este tipo de oruga y se pongan en marcha los protocolos necesarios para evitar su expansión y problemas de salud pública que puedan desencadenar: "Sen desbotar a debida sinalización informativa dirixida á veciñanza que cada día desfruta deste importantísimo espazo público da cidade".