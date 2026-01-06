La empresa organizadora del Mercado de Navidad de A Coruña borra su rastro en redes sociales

Casetas de un comerciante que este lunes recoge su mercancía para dejar el mercado de Navidad de A Coruña. Quincemil

La Navidad ha llegado a su fin y, con ello, las numerosas polémicas generadas por el mercadillo navideño de A Coruña. El pasado domingo 4 de enero se terminaba el desmontaje de las casetas en la zona de María Pita, para dejar paso a la Cabalgata de Reyes de ayer.

La empresa organizadora del Mercado también "desmontó" hace días su presencia en redes sociales. Desde la semana pasada, en su cuenta de Instagram @nc7events ya no figura ningún contenido sobre el mercadillo: se han eliminado todas las publicaciones salvo una, y ahora la cuenta es privada.

El mercado terminó oficialmente el viernes 2 de enero, poniendo fin a semanas de polémicas por el cierre prematuro de más de la mitad de los puestos, las quejas de los tenderos y las bromas en redes sociales sobre la instalación en general. Aunque las primeras quejas son de finales de noviembre y de principios de diciembre, no fue hasta los días de plena Navidad cuando la noticia llegó a toda España, ya que medios nacionales y televisiones empezaron a hablar del fiasco del mercado navideño de A Coruña.

El vídeo del proyecto, eliminado

Entre las publicaciones de Instagram eliminadas está la del vídeo del proyecto inicial, publicado en primicia por Quincemil a principios de diciembre y que ha acabado emitido en la televisión. El vídeo ya no puede verse online, así como los bocetos del proyecto, anunciado en el mes de julio como un mercado "de estilo centroeuropeo" para la ciudad.

Por la polémica generada y las expectativas incumplidas, la alcaldesa Inés Rey llegó a decir hace unos días que se planteaban tomar medidas sancionadoras contra la empresa a la que se adjudicó el mercado, pero por el momento no ha trascendido nada más.