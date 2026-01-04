La lluvia da un respiro este domingo en A Coruña

La semana termina en A Coruña con la lluvia dando un respiro y dejando un día de cielos que alternarán nubes y claros pero con poca probabilidad de precipitaciones.

Según la predicción de MeteoGalicia, el cielo se mantendrá despejado hasta las 14:00 horas, cuando las nubes pasen a tener más presencia en la ciudad dando paso a una tarde nublada.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros marcarán un descenso respecto a los días anteriores. Así, aunque los coruñeses podrán guardar hoy los paraguas, deberán sacar las bufandas, ya que se esperan temperaturas mínimas de en torno a 5 grados y máximas que solo alcanzarán los 10 grados.

El viento también se hará notar, aunque de manera moderada procedente del nordés.

La lluvia volverá el lunes, en un día en el que habrá momentos de calma alternos con precipitaciones y en el que se mantienen unas temperaturas bajas que descenderán hasta los 2 grados de mínima.

Alerta amarilla en costa

En el litoral coruñés hay activa una alerta amarilla por mar de viento hasta, por lo menos, las 18:00 horas. Se espera viento del nordés de fuerza 7.

El aviso se extiende a este lunes, reactivándose desde las 15:00 horas hasta la medianoche por viento del norte de fuerza 7.