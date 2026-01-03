Ofrecido por:
Localizan sin vida al hombre de 76 años desaparecido en Oleiros (A Coruña)
El hombre apareció cerca del punto limpio de Sada, en el entorno de la vía Ártabra
El hombre desaparecido en Oleiros el pasado martes ha sido encontrado sin vida este sábado en el municipio de Sada. Su cuerpo fue hallado por el equipo de drogas de Axega a un kilómetro del punto limpio de Sada, en el entorno de la vía Ártabra.
El hombre, de 76 años, padecía Alzheimer y fue visto por última vez a la altura del número 20 de la calle Díaz Baliño de Oleiros. Los equipos de emergencias desplegaron durante días un operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil y con participación de la Policía Local y solicitando colaboración ciudadana.
Finalmente, el septuagenario fue hallado sin vida esta mañana tras centrarse la búsqueda en la zona de Sada, concretamente en la de Meirás y en el entorno del límite con el ayuntamiento de Oleiros. Desde la Guardia Civil agradecen la colaboración tanto de la Axega como de los Concellos de Oleiros y Sada y de la ciudadanía.