El Concello de A Coruña acuerda con un parking de la ciudad bonos especiales para las rebajas

Entre el 7 y el 31 de enero, aparcar en el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos será más barato. El Concello de A Coruña ha acordado con Telpark una nueva línea de colaboración para favorecer el comercio y la hostelería local facilitando el estacionamiento de vehículos.

Así, aparcar aquí durante 12 horas costará 1,99 euros con los bonos Multipass disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos. Los pases tendrán validez de un año y se podrán adquirir en la aplicación de Telpark. Estos permiten la entrada y salida del parking de manera automática mediante la lectura digital de la matrícula, prescindiendo del uso habitual de tickets. La matrícula podrá modificarse en la app.

A través de esta campaña, el Concello busca disminuir la congestión de tráfico en el centro de la ciudad coincidiendo con el periodo de rebajas. En este aparcamiento hay una capacidad para 620 turismos.

Paralelamente, quienes recarguen sus vehículos eléctricos y tengan el bono Multipass disfrutarán de un 30% de descuento en la recarga en todos los aparcamientos de Telpark de España hasta el 30 de junio.