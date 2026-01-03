Un calefactor origina un incendio en una vivienda en Oleiros (A Coruña) SEM Oleiros

La sobretensión de un calefactor ha originado un incendio en el bajo de una vivienda en Oleiros (A Coruña) en la tarde de este sábado.

Tal y como informa Europa Press en base a información del 112 Galicia, sobre las 14:20 horas de la tarde un calefactor comenzó a arder, afectando a la ropa y a un colchón del interior de la vivienda, situada en avenida As Mariñas. Desde el SEM Oleiros informan de que se trataba de una vivienda ocupada.

El aviso llegó precisamente a través del Servicio Municipal de Emergencias de Oleiros. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, las Emergencias de Oleiros, la Guardia Civil y se avisó a los bomberos de Arteixo, que finalmente no llegaron a ir porque el incendio "estaba controlado".

Con todo, el 112 ha apuntado que no tiene constancia de personas heridas.