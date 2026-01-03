La Cabalgata de Reyes de A Coruña tendrá un tramo sin público en Los Cantones y La Marina

La salida desde Vioño no es la única novedad de la esperada Cabalgata de Reyes 2025 en A Coruña. Los Reyes Magos de Oriente no faltarán a su cita con la ciudad este 5 de enero, pero los más habituales se encontrarán con otra novedad hacia el final del recorrido: un amplio tramo del centro de la ciudad no tendrá público.

El motivo son las obras de humanización de Los Cantones y La Marina, que están transformando esta zona tan concurrida de la ciudad, pero a las que todavía les faltan unos meses. Esto ha hecho que en la popular cabalgata desde el concello da Coruña hayan decidido que no habrá público en una amplia zona, por la presencia de vallas y otros impedimentos para el disfrute de la Cabalgata.

El tramo afectado, resaltado en rojo

La zona afectada

La zona sin público de la cabalgata de Reyes 2025 será la que está comprendida entre el cruce de Entrejardines (a la altura del Banco Pastor) y el Teatro Colón, es decir, que estarán sin público todo el Cantón Grande, incluido el entorno del Obelisco, y el final de la avenida de la Marina, entre el Obelisco y el teatro.

No está claro si la zona sin público abarca la totalidad del Teatro Colón hasta la calle Alcalde Manuel Casas, o solo hasta el final de los Jardines de Méndez Núñez.

Tras esta interrupción, el recorrido volverá a la normalidad y los Reyes seguirán dándose un baño de masas hasta concluir en María Pita, ya liberada la plaza del maltrecho mercado navideño.

Aquellos coruñeses que tengan como costumbre ver la cabalgata desde el tramo afectado pueden buscar en el recorrido oficial un nuevo punto para hacerlo. La Cabalgata saldrá a las 17:30 de la calle Revolución Francesa y bajará por la Ronda de Outeiro hasta su recorrido habitual desde Alcalde Pérez Arda.