Último día del polémico mercadillo de Navidad de A Coruña: "Aquí no viene nadie"

El mercadillo navideño de María Pita cerrará definitivamente este viernes después de semanas de polémica en A Coruña. Lo hace con pocos puestos todavía abiertos de los más de 30 instalados, que aguantarán hasta las 21:00 horas. Esta mañana los operarios comenzaron a retirar la estructura de la que fue la caseta de Papá Noel, mientras que unos pocos comerciantes desmontaban sus casetas y guardaban sus productos.

El mercadillo se despide en un día de lluvia y tiempo desapacible, lo que también marcó sus primeros días en los que tuvo que cerrar debido al temporal.

Desde el puesto de ropa típica de la India, con prendas hechas de lana, seda o cachemir, Leo Wani explica que ellos abrieron solamente estas dos últimas semanas. En este tiempo, las ventas "no han ido bien". Los mejores días llegaron a vender el equivalente a 100 euros, una cantidad insuficiente para hacer frente a los gastos de este espacio. "No sacamos para compensar el puesto o la mercancía", cuenta.

Debido a la baja afluencia de gente, las polémicas y las malas cifras, Wani asegura que renegociará el importe que va a pagar a la concesionaria para minimizar las pérdidas.

"Nos dijeron que iba a venir mucha gente pero aquí no viene nadie. Ya ves que hay muchos puestos cerrados porque no hay ventas. Algunos prefirieron no perder el tiempo", explica señalando a su alrededor. Otros comerciantes han preferido no hacer comentarios al respecto.

Wani permanecerá abierto también este viernes ya que su negocio, Touch India, cuenta con un local en la calle de San Andrés, así que su coste para instalarse en el mercadillo ha sido menor al que han tenido que hacer frente otros negocios venidos de fuera de la ciudad.

También cuenta con una tienda en A Coruña el negocio Arte en la Mesa, otro de los pocos puestos que se puede ver hoy abierto en la plaza.

Rosalía Arias explica tras el mostrador que ellos iban a abrir desde el primer momento, pero que la primera semana no pudieron trabajar en la caseta por problemas con la estructura. "Lo que prometieron, que iba a ser un mercadillo como los centroeuropeos, al final no tuvo nada que ver. No se vendió mucho, de hecho otros feriantes me comentaron que se gastaron miles de euros para vender 10 euros al día", indica.

Puesto de 'Arte en la Mesa' en el mercadillo de Navidad de María Pita. Quincemil

Rodeada de otras casetas ya cerradas, aproximadamente la mitad de ellas ya desde el pasado 29 de diciembre, cuenta que "muchos cerraron antes de tiempo porque tenían muchísimas pérdidas. Da mucha pena y mucha rabia. Tenemos cosas súper bonitas y la tienda en Juana de Vega funciona y va bien, pero aquí no vino mucha gente".

La presencia de turistas salvó mínimamente los días de apertura. Rosalía señala que "hubo mucho turista, lo cual se agradece porque compraron, y también venía gente de aquí que preguntaba por lo que había pasado o si pasaba frío".

Los problemas eléctricos fueron otra de las polémicas de este mercadillo. El pasado 26 de diciembre, un operario de la empresa suministradora fue hasta la plaza de María Pita para cortar el servicio debido a impagos que alcanzarían un importe de cerca de 8.000 euros. Finalmente, la intervención del personal de las casetas y agentes de la Policía Local evitó el corte eléctrico.

Ante la decepción que supuso este mercadillo, muy distinto a lo planteado inicialmente por la empresa concesionaria, la alcaldesa Inés Rey anunció que el Concello estudiará la posibilidad de llevar a cabo alguna acción, asegurando que el gobierno local utilizará "todos los instrumentos legales que tengamos en nuestra mano para que se cumpla lo que estaba pactado". La posible multa podría alcanzar entre un 8 y un 10% del importe de la oferta.

Desde NC7 Events, la empresa concesionaria, declinan hacer alguna valoración al respecto hasta que no hayan finalizado todo el desmontaje. La plaza de María Pita deberá quedar lista para acoger el próximo lunes, 5 de enero, la recepción de los Reyes Magos tras la Cabalgata.