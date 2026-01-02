El primer viernes del año estará pasado por agua en A Coruña

Imagen de archivo de un día de lluvia en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

A Coruña estrena el primer viernes del año bajo cielos nublados y amenaza de lluvia, pero con un ligero aumento de las temperaturas. En toda Galicia, la presencia de bajas presiones en la parte oeste dejará cielos nublados en toda la comunidad con lluvias intermitentes, algo que también se notará en la ciudad herculina.

De acuerdo con la predicción de la Aemet, las precipitaciones irán a menos hacia la tarde-noche, aunque para este 2 de enero será necesario mantener los paraguas a mano durante todo el día.

En cuanto a las temperaturas, estas apenas variarán, moviéndose entre unos 10 grados de mínima y unos 13 grados de máxima.

Esta predicción se extenderá a las primeras horas del fin de semana, en un sábado que también estará marcado por las lluvias, aunque con menor intensidad, y por una sensación térmica similar, de entre 10 y 12 grados.

El sábado habrá, eso sí, alerta amarilla. Será en el litoral coruñés por mar de viento, con rachas procedentes del nordés de fuerza 7.