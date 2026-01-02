Una falsa alarma de incendio en la plaza Pontevedra de A Coruña moviliza a los bomberos

Imagen de archivo del cuerpo de Bomberos de A Coruña. @BombeirosCoruña

Este mediodía los bomberos de A Coruña acudieron esta mañana a la plaza de Pontevedra alertados por un posible incendio en un edificio. Finalmente, se trató de una falsa alarma.

Según informan fuentes municipales, sobre las 12:45 horas los profesionales del parque de A Grela recibieron la llamada de un particular alertándolos de la posible presencia de humo en un edificio situado en la plaza de Pontevedra.

Hasta el lugar se desplazó una dotación que, tras llevar a cabo las comprobaciones oportunas, confirmó que no había presencia de humo ni riesgo alguno. En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local.