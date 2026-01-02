A Coruña sigue avanzando en la renovación del parque del Observatorio con más zonas verdes

El barrio del Agra del Orzán, en A Coruña, continúa viendo avanzar las tareas del Concello para acondicionar el parque del Observatorio, donde ya son visibles los nuevos espacios de ocio habilitados junto a la calle Canceliña, que abrirán próximamente a la ciudadanía.

La alcaldesa, Inés Rey, informó sobre los últimos trabajos ejecutados en el parque, que continúa acotado con un vallado perimetral, de forma preventiva, "con el objetivo de no obstaculizar el crecimiento del césped en las superficies que se acondicionaron como áreas verdes".

En este sentido, la regidora señaló la importancia de efectuar este paso correctamente, ya que la plantación de las semillas tuvo lugar ya avanzado el otoño y la aparición de la hierba se produce con el paso de las semanas, por lo que es fundamental evitar que se pisen los parterres hasta la aparición del césped, que también será segado antes de abrir el parque.

La apertura del parque del Observatorio fue uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo local en este mandato, con el objetivo de dar respuesta a las demandas del vecindario de la Agra do Orzán.

El primer paso para conseguirlo fue obtener la cesión de la superficie colindante a las instalaciones de la AEMET, que se logró a mediados del año pasado; posteriormente se adaptaron los nuevos vallados interiores alrededor del edificio del Observatorio; y, ya en el último tercio del año, el Concello acometió la demolición de los muros perimetrales que impedían el acceso al parque.

"Estamos trabajando para que su apertura sea lo antes posible, con todas las garantías. Por eso es preciso esperar unas semanas más hasta que el césped brote y las tareas en las áreas verdes estén completas", razonó Rey.

Nuevos árboles

Los trabajos de reverdecimiento en el parque del Observatorio comenzaron tiempo atrás al desbrozar la parcela obtenida en régimen de concesión por el Concello. Posteriormente, se plantaron nuevos ejemplares de plantas como abelias y euryops.

Además, a lo largo de estas últimas semanas también se plantaron nuevos árboles: hasta un total de siete abedules, que se suman a ejemplares más maduros, de otras especies, que ya estaban en la superficie del parque, como un metrosidero.