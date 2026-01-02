Continúa en Oleiros (A Coruña) la búsqueda del anciano desaparecido el pasado martes

Buscan en Oleiros (A Coruña) a un anciano de 76 años desaparecido desde este martes Cedida

Este viernes continúan en Oleiros las labores de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido el pasado martes. El hombre, que padece Alzheimer, fue visto por última vez el 30 de diciembre a la altura del número 20 de la calle Díaz Baliño sobre las 13:30 horas.

El Servicio de Emergencias de la localidad indica que tres días después se mantienen las tareas para localizar a este hombre, en un operativo coordinado por la Guardia Civil y con participación de la Policía Local.

Desde el pasado martes, el Concello de Oleiros ha pedido colaboración ciudadana para localizar al anciano, solicitando que cualquier persona que pueda haberlo visto o que disponga de información relevante se ponga en contacto inmediatamente con las autoridades.

Los teléfonos habilitados son el 981 610 001, para ponerse en contacto con la Policía Local, y el 062 para la Guardia Civil.