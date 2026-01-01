Ofrecido por:
Susto en la zona de Matadero, en A Coruña, por un incendio provocado por una traca de petardos
Los vecinos de la zona alertaron a los bomberos de la presencia de llamas en la azotea de un edificio. Esta madrugada también ardió una palmera en el paseo marítimo en Oleiros
Los bomberos del parque de A Grela tuvieron que acudir esta madrugada sobre las 00:47, a la calle Matadero, en Monte Alto, alertados por un posible incendio en una azotea. Según recogen en un informe, recibieron una llamada de un vecino alertándolos de que veía llamas desde su vivienda en una terraza o tejado, sin poder concretar su ubicación exacta.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos compuesta por 3 vehículos y un total de 9 bomberos. Al llegar a la altura del Hotel Trip, algunos vecinos de las plantas superiores les indicaron la ubicación exacta del edificio.
Arde una palmera en Oleiros
En el municipio de Oleiros, los bomberos tuvieron que sofocar esta madrugada un fuego producido en una palmera situada en el paseo marítimo del puente de A Pasaxe.
Tras recibir la alerta pasada la medianoche, los efectivos se desplazaron hasta el lugar para extinguir el incendio.