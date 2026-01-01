Susto en la zona de Matadero, en A Coruña, por un incendio provocado por una traca de petardos

Los bomberos del parque de A Grela tuvieron que acudir esta madrugada sobre las 00:47, a la calle Matadero, en Monte Alto, alertados por un posible incendio en una azotea. Según recogen en un informe, recibieron una llamada de un vecino alertándolos de que veía llamas desde su vivienda en una terraza o tejado, sin poder concretar su ubicación exacta.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos compuesta por 3 vehículos y un total de 9 bomberos. Al llegar a la altura del Hotel Trip, algunos vecinos de las plantas superiores les indicaron la ubicación exacta del edificio.

Cuando llegaron al lugar, se encontraron con una batería de petardos que habían sido detonados todos a la vez en el tejado del edificio, en ese momento casi sin llama, pero que al inicio generaron una gran llama, que fue lo que observaron los acertantes. De esta manera, procedieron a apagar lo poco que quedaba de los petardos y a retirarlos de la zona. Arde una palmera en Oleiros

En el municipio de Oleiros, los bomberos tuvieron que sofocar esta madrugada un fuego producido en una palmera situada en el paseo marítimo del puente de A Pasaxe.

Tras recibir la alerta pasada la medianoche, los efectivos se desplazaron hasta el lugar para extinguir el incendio.