El polémico mercadillo de Navidad de A Coruña llega a la televisión nacional

Casetas de un comerciante que este lunes recoge su mercancía para dejar el mercado de Navidad de A Coruña. Quincemil

La polémica del mercado navideño de A Coruña no solo se conoce en toda Galicia: ya es noticia nacional. El telediario de La Sexta dedicó el martes 30 de diciembre en la edición de tarde-noche un reportaje al controvertido mercado de María Pita, resaltando la gran diferencia entre la promesa de un mercado navideño de estilo centroeuropeo y el resultado final.

El reportaje del telediario compara lo prometido por la promotora del evento con el resultado final, y recoge las quejas de los habitantes de la ciudad y, sobre todo, de los comerciantes que han hecho una inversión económica por estar en el mercado, y que ahora ven que están perdiendo dinero.

El mercado navideño fue anunciado por la alcaldesa Inés Rey en el mes de julio, y desde el primer momento comenzó a levantar una gran expectación por la promesa de que sería de estilo "centroeuropeo". La expectativa de una experiencia navideña en María Pita similar a la de mercados como los de Zúrich o Viena protagonizó titulares durante las semanas previas a la Navidad.

El éxito no ha sido tal, y ya desde el primer día hubo polémicas por la baja calidad de las instalaciones o la presencia de tiendas poco relacionadas con la Navidad, como una liquidación de sartenes de la marca cántabra Magefesa. En los últimos días se ha acrecentado la polémica por el abandono de más de la mitad de los puestos, además de la popularización de un vídeo de cómo iba a ser el mercado, adelantado por Quincemil hace ya casi un mes, el 6 de diciembre.

El mercado navideño de A Coruña cerrará sus puertas mañana, 2 de enero, permitiendo que las autoridades municipales preparen la plaza para la llegada de la Cabalgata de los Reyes Magos.