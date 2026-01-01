Un coche se da a la fuga en A Coruña tras arrollar a un peatón en Federico Tapia

Las primeras horas del 2026 en A Coruña han dejado un atropello con fuga en las inmediaciones de la plaza de Vigo en A Coruña. Una persona resultó herida leve tras ser arrollada por un coche en la calle Federico Tapia. El conductor huyó del lugar de los hechos, pero ya ha sido identificado por la policía.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 09:30 horas de este jueves, cuando el peatón se disponía a cruzar la calle. Según informan fuentes policiales, el conductor del coche continuó su marcha sin detenerse. Horas después, la Policía Local ha conseguido identificar al responsable del atropello.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y unos técnicos de Urxencias Sanitarias que atendieron a la persona que resultó herida leve.