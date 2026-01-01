Betanzos (A Coruña) abre el Año Nuevo con su tradicional feria del 1 de enero

Año Nuevo, vida nueva (o eso dicen). En Betanzos (A Coruña), el arranque de un nuevo año significa una cosa: zapatillas nuevas. Este jueves ha tenido lugar su tradicional feria del 1 de enero en la plaza García Naveira, que cada año atrae a vecinos y visitantes de muchos puntos del área coruñesa.

El de los zapatos se trata de uno de los puestos más frecuentados por numerosas personas que, incluso con sus trajes de fiesta, acuden a hacerse con unas buenas zapatillas de casa para poder liberarse de los tacones o los incómodos zapatos que se llevan con los trajes.

No hay duda de que se trata de un fin de fiesta alternativo en el que buses llenos, esta mañana y en años anteriores, han llegado a Betanzos repletos de gente que quiere cumplir esta tradición en la que los más atrevidos incluso se hacen con cerdos que están a la venta.

Quienes quieran vivir este inicio de año de manera más tranquila buscan cualquier lugar cómodo en la calle a resguardo del frío para empezar este año con el estómago contento y los churros de rigor, también a la venta en la feria.