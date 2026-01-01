Foto de archivo de la celebración de un feirón en Betanzos.

Foto de archivo de la celebración de un feirón en Betanzos.

Ofrecido por:

A Coruña

Betanzos (A Coruña) abre el Año Nuevo con su tradicional feria del 1 de enero

Una tradición que no falla y que reúne a personas en el municipio coruñés en busca de un par de zapatillas nuevas para empezar con buen pie el nuevo año

Te puede interesar: La otra cara de la Nochevieja en A Coruña: montones de basura por las calles

Publicada

Año Nuevo, vida nueva (o eso dicen). En Betanzos (A Coruña), el arranque de un nuevo año significa una cosa: zapatillas nuevas. Este jueves ha tenido lugar su tradicional feria del 1 de enero en la plaza García Naveira, que cada año atrae a vecinos y visitantes de muchos puntos del área coruñesa.

Casetas de un comerciante que este lunes recoge su mercancía para dejar el mercado de Navidad de A Coruña.

El de los zapatos se trata de uno de los puestos más frecuentados por numerosas personas que, incluso con sus trajes de fiesta, acuden a hacerse con unas buenas zapatillas de casa para poder liberarse de los tacones o los incómodos zapatos que se llevan con los trajes.

No hay duda de que se trata de un fin de fiesta alternativo en el que buses llenos, esta mañana y en años anteriores, han llegado a Betanzos repletos de gente que quiere cumplir esta tradición en la que los más atrevidos incluso se hacen con cerdos que están a la venta.

Quienes quieran vivir este inicio de año de manera más tranquila buscan cualquier lugar cómodo en la calle a resguardo del frío para empezar este año con el estómago contento y los churros de rigor, también a la venta en la feria.