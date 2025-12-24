La Nochebuena deja en A Coruña largas colas para recoger platos preparados y mercados abarrotados

A unas horas de la cena de Nochebuena, los coruñeses continúan ultimando los preparativos. Esta ha sido una mañana de largas colas en establecimientos de comida para llevar y también en los mercados de la ciudad, donde se despachaban los últimos productos para las comidas y cenas de esta noche y de Navidad.

Es el caso del mercado de la plaza de Lugo. Aunque las placeras explicaban que desde hace varias semanas mucha gente optó por llevar pescado, marisco y carne para congelar, para estos días tenían también reservados muchos encargos.

Algunos de ellos se fueron a recoger esta misma mañana, dejando escenas con mucho ambiente en la plaza entre quienes iban a buscar sus pedidos y quienes se aventuraban a adquirir las últimas piezas a precios elevados. Hoy en el mercado la centolla estaba a 60 euros y los camarones a unos 260 euros.

El trajín de gente en la zona centro, especialmente entre las plazas de Pontevedra, Lugo y Ourense, dio lugar a algunos atascos y congestión en el tráfico de la zona, sobre todo desde las 09:30 horas.

También en las calles se formaron grandes colas. Es el caso de la avenida de Finisterre, donde el popular establecimiento El Chef, que ofrece comida para llevar y ya acostumbra a tener mucha afluencia durante los fines de semana, tiene este 24 de diciembre colas que ocupan parte de la calle hasta el cruce con Fernando Macías y esperas de en torno a una hora.

La hostelería está siendo otra de las protagonistas. En los locales del centro de la ciudad, como en la zona de vinos, y otros espacios como el entorno de la plaza de Vigo o en el barrio de Os Mallos y en la calle San Juan están teniendo también mucha afluencia entre quienes celebran por adelantado la Nochebuena.

Estas escenas previas a la cena de Nochebuena se suceden después de dos días de gran caos circulatorio y aglomeraciones en los centros comerciales de la ciudad. Este lunes y martes la Policía Local tuvo que acudir al entorno de Marineda City y de El Corte Inglés para regular el tráfico, con grandes atascos en zonas como la carretera de Baños de Arteixo debido a las compras navideñas y las tardes de lluvia.

Para lo que queda de día es probable que las masificaciones de la mañana se vayan calmando. Desde la sala de pantallas auguran un día tranquilo, con menos tráfico hacia la tarde y la noche.