El granizo cubre de blanco A Coruña durante unos minutos este mediodía

Las calles de A Coruña se tiñeron de blanco este mediodía durante tan solo unos minutos. En cuestión de segundos, el granizo cayó a mansalva en algunas zonas de la ciudad, dejando el suelo totalmente cubierto de hielo.

Sucedió en torno a las 14:30 horas de este domingo. Mientras en puntos de Lugo y Ourense permanecen activas alertas amarillas por hielo, en A Coruña nos enfrentábamos a una jornada pasada por agua. Sin embargo, las bajas temperaturas convirtieron esos chubascos en bolas de granizo.

La situación se vivió con especial intensidad en zonas como la avenida del Puente de Pasaxe, donde varios coches tuvieron que reducir la velocidad en el momento en que las ruedas comenzaron a perder adherencia al asfalto.

Desde las 11:00 horas de la mañana de este domingo, la ciudad permanece bajo alerta naranja por temporal costero. Aunque parece que la lluvia se ha detenido, el viento seguirá jugándonos una mala pasada hasta mañana: a las 7:00 horas el aviso bajará a nivel amarillo, que se mantendrá hasta las 20:00 horas.