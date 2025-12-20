El PP de A Coruña acusa al BNG de "ser cómplice" de Inés Rey y Lage Tuñas

El Partido Popular herculino ha cuestionado la postura del BNG ante las denuncias de acoso laboral presentadas por dos exconcejalas socialistas de A Coruña contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas.

En un comunicado, el PP afirma que el BNG "ha elegido apoyar a los denunciados y dar la espalda a las víctimas", criticando que, a su juicio, los cargos señalados "no pueden seguir ni un minuto más formando parte de esta Corporación".

Lo dicen un día después de que Miguel Lorenzo, portavoz del Grupo Popular municipal ya hubiera solicitado públicamente la "dimisión inmediata" tanto de la alcaldesa como del edil. O bien, que el PSdeG exija la entrega de sus actas.

Ahora, cuestionan las declaraciones del BNG, que calificaron el caso de "hostigamiento" y no de acoso laboral, y señalaron que la relación entre la alcaldesa y las concejalas afectadas sí se enmarca en una relación de jefa y subordinadas, citando como ejemplo la retirada de competencias y de sueldo a una de las exconcejalas.

También recordaron denuncias anteriores sobre acoso a funcionarias que, según el PP, no fueron tratadas con la misma contundencia por el BNG.

BNG pide aclarar lo sucedido

Si bien, ayer mismo, el portavoz del grupo del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, pidió a la dirección del PSOE en Galicia que "aclare o sucedido" respecto a las denuncias de acoso laboral y solicitó explicaciones a la alcaldesa como secretaria general del partido en la ciudad.

Jorquera se desentendió de las declaraciones de Miguel Lorenzo y defendió que "o PP pode pedir o que quera, pero o señor Lorenzo está nun partido no que está lexitimado para dar leccións ao BNG", en alusión a situaciones pasadas de su formación, como el caso Villares.