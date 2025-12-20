La joven agredida por su compañero de piso este mediodía en A Coruña, con pronóstico grave

Los servicios de emergencias accediendo al edificio donde se produjo la agresión Cedida

La joven agredida este mediodía en un edificio del Paseo de Ronda, en A Coruña, por su compañero de piso ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente debido a las lesiones en el cuello provocadas con un cuchillo.

La mujer, que ingresó en el CHUAC con pronóstico grave, se encuentra actualmente en la unidad de reanimación a la espera de cómo evolucione, según informaron fuentes hospitalarias a este medio.

Los hechos ocurrieron presuntamente tras una trifulca entre los ocupantes de la vivienda, durante la cual el agresor se habría ensañado con ella usando un arma blanca.

El altercado también derivó en un incendio, que afectó a la habitación en la que se encontraban. Las llamas generaron una gran humareda en toda la zona de Riazor, provocando la activación de las alarmas vecinales.

Todo sucedió alrededor de las 14:30 horas en el número 28 del Paseo de Ronda, hasta donde se desplazó un amplio dispositivo compuesto por Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y varias ambulancias.

A pesar del incendio, la única herida fue la joven agredida, trasladada de inmediato al hospital con lesiones graves. Varios vecinos la vieron salir con "la cara ensangrentada".

Minutos después, el presunto agresor fue detenido por la Policía Nacional como investigado por un delito de tentativa de homicidio.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo se originó el incendio en la vivienda, aunque la principal hipótesis apunta a que ambos sucesos podrían estar relacionados.