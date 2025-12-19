Un programa de TV publica los supuestos audios en los que se basa la denuncia contra Inés Rey y Lage Tuñas

La denuncia presentada a través del canal interno del PSOE por dos exconcejalas de A Coruña contra la alcaldesa Inés Rey y su número dos, José Manuel Lage, ya ha trascendido al ámbito nacional. Después de que la regidora calificase públicamente las acusaciones como "denuncias falsas", este mediodía el programa de Risto Mejide, 'Todo es mentira', adelantó en exclusiva varios audios en los que se basan, supuestamente, las denunciantes para sustentar sus acusaciones.

Aunque se desconoce el contexto exacto en el que se produjeron las conversaciones, en una de las grabaciones se escucha a la alcaldesa Inés Rey respondiendo de forma airada a otra persona: "Tienes que poner el partido a disposición de la institución, cojones, del Gobierno. Porque hay que sacar 12 o 14, ni 23, porque vosotros sois tan miserables y tan mezquinos". En ningún momento se escucha a otra persona al otro lado de la sala.

Sin embargo, el tono se endurece aún más en otro audio, en el que se escucha a José Manuel Lage increpar a otra persona: "¿Que te falté al respeto? ¿En qué te falté yo a ti al respeto? Te dije dos cosas: una, que se te meta en la puta cabeza que el que lidera este partido no es Inés, y te lo vuelvo a decir".

En ese mismo intercambio, que podría corresponderse con una conversación con Eva Acón o Esther Fontán —las dos denunciantes—, la interlocutora duda al responder con un "mmm", a lo que Lage replica: "Sí, mmm, no. Sí. Es que es así y es que no lo has interiorizado. No lo puedo repetir porque es elemental. Y dos, te dije que los rascabas y no fue mucho decir, a dos manos".

Otro de los cortes difundidos recoge un nuevo reproche: "Es que yo me entero cinco minutos antes, pero es que no te tienes que enterar ni cinco minutos antes, ni cinco minutos después, cojones". Ante la petición de "por favor" por parte de la trabajadora, Lage responde: "Por favor, nada. Aquí se pone una vela a Dios y otra al diablo y después a quien quieras. Pero aquí se retrata todo dios".

Estos audios son los que, presuntamente, sustentan las denuncias interpuestas a través del canal interno del PSOE. Las conversaciones saldrían a la luz aproximadamente tres años después de haberse producido. Cabe recordar que Eva Acón y Esther Fontán formaron parte del Gobierno municipal de Inés Rey entre 2019 y 2023.

¿Por qué ahora?

Sobre el motivo de que la denuncia se haya presentado ahora, Esther Fontán lo relaciona con las declaraciones recientes de la alcaldesa en el caso Tomé. "Abanderando la bandera feminista", señaló, consideró que "con los antecedentes y con lo que estaba ocurriendo no es la persona más adecuada para hacer esa defensa".

Por su parte, Inés Rey mantiene que las denuncias son "falsas" y ha criticado el uso del canal interno del partido, una herramienta que, según sostiene, está pensada para proteger a "víctimas reales" y no para lo que califica como una "maniobra" o un "ajuste de cuentas" derivado de decisiones internas. Cabe recordar que Esther Fontán no repitió en las listas electorales y que Eva Acón fue destituida.

Un día después de que la propia alcaldesa hiciera pública la existencia de la denuncia mediante un comunicado, las reacciones no se han hecho esperar. La más contundente ha sido la del portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, que ha exigido la dimisión inmediata tanto de Inés Rey como de José Manuel Lage. Todo ello antes, incluso, de que estos audios salieran a la luz.