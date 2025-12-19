La gala A Coruña Global destaca la proyección internacional y el potencial de la ciudad Concello de A Coruña

La Domus se convirtió este jueves en el epicentro de la A Coruña más abierta al exterior con la celebración de la IV edición de la gala A Coruña Global, una cita organizada por el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional con el apoyo del Ayuntamiento.

El evento puso el foco en iniciativas, proyectos y trayectorias personales que refuerzan la presencia internacional de la ciudad y su capacidad de crecimiento.

La gala, conducida por el actor y humorista Xosé Antonio Touriñán y la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño, se desarrolló como un espacio de reflexión, intercambio de ideas y experiencias, con la participación de profesionales de prestigio que desarrollan su labor fuera de España y actúan como auténticos embajadores de A Coruña.

Entre los ponentes figuraron la deportista Sofía Toro, el científico Moisés Canle, el investigador del Real Instituto Elcano Miguel Otero Iglesias, el alcalde de Ginebra Alfonso Gómez Cruz, el cirujano Diego González Rivas y el periodista Arturo Lezcano, quienes compartieron con el público sus vivencias y la visión internacional de la ciudad desde ámbitos muy diversos.

En representación del Ayuntamiento, intervinieron José Manuel Lage, concejal de Economía y Planificación Estratégica, y Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica.

Lage subrayó que A Coruña muestra una clara vocación internacional, apoyada tanto en empresas líderes asentadas en la ciudad y su entorno como en políticas municipales orientadas a reforzar su papel cultural, turístico y económico a escala global.

Borrego puso el acento en la importancia de la proyección exterior de la educación, recordando programas pioneros impulsados desde el Ayuntamiento como las Becas Norteamérica, que han permitido a más de 800 jóvenes coruñeses formarse durante un curso en Estados Unidos y Canadá.

Durante el acto, una de las beneficiarias de la última edición relató su experiencia académica y personal.

El responsable municipal destacó que estas becas suponen una inversión superior a los siete millones y medio de euros, asumida por el Ayuntamiento como una apuesta estratégica por el futuro de la ciudad, incluso en ámbitos que no son de su competencia directa, pero que responden al compromiso con la ciudadanía y la mejora continua de A Coruña.