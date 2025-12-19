A Coruña se libra de grandes precipitaciones pero está bajo alerta naranja por olas este viernes

Después de un jueves marcado por el temporal, A Coruña ha despertado este viernes con cielos nublados pero un tiempo más apacible. Hoy será un día de escasas precipitaciones, en el que las nubes seguirán siendo protagonistas en el cielo.

A lo largo del día se alternarán las nubes y los claros con la salida del frente que pasó ayer por la ciudad y que se dirige ya hacia el centro de la península. Los termómetros experimentarán, además, una ligera subida, con temperaturas más agradables que se moverán entre los 7 grados de mínima y los 11 grados de máxima.

Aunque en tierra será un día más tranquilo, con ligeras rachas de viento procedentes del norte y nordés, en el mar hay activa una alerta. Meteogalicia advierte de un aviso de nivel naranja en el litoral coruñés y en toda la costa gallega por oleaje, con olas que podrán alcanzar los 6 metros. La alerta se mantiene activa hasta mañana, aunque esta noche será más leve con olas de entre 4 y 5 metros.

Las precipitaciones regresarán este sábado con la llegada de un nuevo frente.

El fin de semana comenzará con cielos nublados desde primera hora de la mañana y el regreso de las lluvias desde el mediodía. Será, además, un día más frío, con mínimas que rondarán los 5 grados.