Retiran del puerto de A Coruña la ballena varada: así fue el espectacular dispositivo

La ballena varada en el puerto de A Coruña ha sido retirada este martes por la mañana. Dos grúas y un tractor han arrastrado el cuerpo del animal hasta tierra, donde ha sido troceada para facilitar su traslado en camión. El dispositivo, que comenzó sobre las 08:00 horas, seguía al mediodía.

El cetáceo, de unos 21 metros de longitud y cerca de 30 toneladas de peso, fue localizado frente al Monte de San Pedro por unos navegantes y retirado hasta el muelle de Oza por seguridad, ya que podía suponer un peligro para los barcos que transitan la zona.

El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo el pasado sábado, movilizando el helicóptero Helimer 401 y la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcar el cetáceo hasta la dársena de Oza. "Una operación para garantizar la seguridad en la navegación y proteger nuestro entorno marino", señala Salvamento en sus redes.

La ballena permaneció en el muelle hasta este martes, jornada en la que ha sido retirada del agua con la ayuda de dos grúas y un tractor. Posteriormente, los trabajadores encargados del operativo han troceado el cuerpo del animal para facilitar su traslado, ya que debido a su envergadura no era posible hacerlo de otro modo.

Una vez completados estos trabajos, la empresa Gesuga, autorizada para el tratamiento de este tipo de restos, se hará cargo del animal. Según han confirmado las mismas fuentes, el cuerpo de la ballena será finalmente transformado en harina, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), por otro lado, tomó muestras del cetáceo con el objetivo de determinar las causas de su muerte.

Varamientos

La costa gallega registró 689 animales varados o en riesgo de varar en 2024, siendo en su gran mayoría (90%) cetáceos. El resto, según los datos proporcionados anualmente por la Cemma, eran tortugas, tiburones, nutrias y focas.

Galicia registró entre 1990 y 2024 (serie histórica) algo más de 9.000 animales varados pertenecientes a 24 especies distintas de cetáceos, a seis de focas (pinnípedos) y a cinco de tortugas marinas.

El balance de varamientos de los dos últimos años se sitúa muy por encima del promedio y constata una tendencia en aumento, sobre todo en el caso de cetáceos y tortugas. Así, los animales varados en 2023 fueron 695 y el pasado año, 689, que son, con diferencia, las cifras más altas desde 1990.

Las causas son varias, aunque una de las explicaciones más probables está vinculada con los cambios de temperatura oceánica, al igual que ocurre en el norte cantábrico. El aumento de los varamientos de cetáceos tendría que ver con un incremento de la densidad de este tipo de mamíferos marinos en las zonas de pesca y con el aumento de las capturas accidentales.