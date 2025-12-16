Una persona sufre un accidente de tráfico en Cambre (A Coruña) cuando circulaba por la AP-9

Punto del accidente en la AP-9 a la altura de Cecebre una hora después del siniestro. DGT

Esta mañana se ha producido un accidente de tráfico en la AP-9 a la altura de Cecebre, en el municipio de Cambre. El siniestro tuvo lugar sobre las 09:10 horas y fue la propia persona conductora quien dio aviso al 112.

Los servicios de emergencias movilizaron hasta el lugar a efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local. Por el momento no se ha podido confirmar si había personas heridas por el accidente.