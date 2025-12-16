Noche de intentos de robos en A Coruña: una barbería y una escuela de música en Cuatro Caminos Quincemil

Esta madrugada, en A Coruña, dos locales del barrio de Cuatro Caminos sufrieron dos intentos de robo. Se trata de la Barbería de Nico, en el número 40 de la calle Río de Monelos, y la escuela de música Presto Vivace, en el número 8 de la calle Benito Blanco Rajoy.

En ambos casos, los escaparates sufrieron daños: en la barbería, el cristal fue destrozado con la tapa de una alcantarilla, mientras que en la escuela de música los ladrones emplearon una piedra. Afortunadamente, el cristal de seguridad impidió que los intrusos lograran acceder al interior de los locales.

Los hechos ocurrieron entre las 08:00 horas de la mañana. Aunque se desconoce si se trata de los mismos autores, la coincidencia de la hora y la cercanía de los lugares hace pensar que podría ser así. No hubo personas heridas ni se sustrajo nada de valor, ya que no consiguieron entrar en sus interiores.

El primer local ya ha presentado una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, y desde la escuela de música confirman que tienen previsto acudir para hacerlo en las próximas horas.

En las últimas semanas A Coruña está sufriendo una oleada de robos en locales comerciales. El barrio de Os Mallos es el más afectado, sufrió varios incidentes en una imprenta, una tienda de cigarrillos electrónicos y dos bares fueron saqueados. Además, en la noche del pasado domingo entraron a robar en la tienda de Herbodietética, en la calle San Nicolás, en pleno centro de la ciudad. Por el momento, se desconoce si estos robos están relacionados.