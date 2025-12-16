Natalia, ante las primeras oportunidades laborales en A Coruña: "Cuando emigras te sientes solo"

La Navidad es una época de oportunidades para muchas personas. En A Coruña, este año el Centro Comercial Marineda apuesta por una campaña navideña especial centrada en la inclusión y la solidaridad en colaboración con distintas entidades sociales. Entre las acciones destaca la colaboración con la asociación Poten100mos, con la que ofrece oportunidades laborales a mujeres en riesgo de exclusión social con el programa Impresiona.

Una de ellas es Farley Natalia Piedrahíta, que trabaja en el servicio de empaquetado de regalos que ofrece el centro comercial a sus clientes durante estas fechas. Esta colombiana llegó hace poco más de un año a España: "Estuve buscando empleo y como no encontraba nada, una amiga me recomendó hablar con Poten100mos porque a ella le habían ayudado".

La asociación la ayudó en su búsqueda de empleo ofreciéndole formaciones y asesoramiento. "Me sentía frustrada de aplicar y aplicar a trabajos y no conseguir nada. Lo bueno de Poten100mos es que te dan apoyo psicológico".

Hoy, Natalia realiza por las mañanas una formación para trabajar como cajera en Gadis y ha empezado a trabajar como empaquetadora en Marineda por las tardes. "Estamos en el primer piso junto al gimnasio. De la asociación estamos una chica por las mañanas y yo por las tardes".

Para ella, que existan asociaciones que promueven este tipo de iniciativas es importante porque "cuando uno emigra se siente muy solo". Asimismo, señala que el hecho de que las asociaciones ayuden a buscar empleo a los extranjeros les hace ver que también ellos son capaces de buscarse sus propias oportunidades en otro país".

Una Navidad de iniciativas con impacto real

Además de esta iniciativa el centro comercial cuenta con más acciones que integran a otras asociaciones como ENKI, Asociación Poten100mos, Fundación Meniños, FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) y Federación Autismo Galicia.

En la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0) se encuentra el Wishtree o Árbol de los Deseos, en cuyas bolas los visitantes pueden depositar sus deseos y por cada uno Marineda City donará 1 euro a la Fundación Meniños, que destinará el dinero recaudado al proyecto Axia, un programa dedicado a la prevención de la violencia en el ámbito escolar y fortalecer la salud mental infantil entre el alumnado del 1º y 2º ciclo de Primaria.

El centro comercial apostará por ofrecer unas navidades inclusivas, poniendo a disposición de las familias visitas a Papá Noel y los Reyes Magos la sala amigable: un espacio libre de ruido con pictogramas, en colaboración con ENKI, la FAXPG y la Federación Autismo Galicia, para que todos los niños y niñas tengan oportunidad de hacer llegar sus ilusiones a los personajes más queridos de la Navidad.