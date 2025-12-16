Localizan en A Coruña el cuerpo sin vida del pescador desaparecido este lunes

Salvamento Marítimo ha localizado este martes el cuerpo sin vida del pescador desaparecido ayer en A Coruña. Así lo han confirmado fuentes cercanas al operativo de búsqueda, que llevaba activo desde primera hora la mañana.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso por parte de unos testigos que se encontraban en la zona de las Esclavas siguiendo el rescate. Estos alertaron a las autoridades al ver un bulto salir del agua.

Hasta ahí se trasladó la embarcación Betelgeuse, que, en coordinación con el helicóptero Helimer, recuperaron el cadáver a eso de las 17:00 horas de la tarde. El cuerpo fue trasladado hasta el muelle de Oza, en el puerto herculino.

El hombre, de 66 años, llevaba desaparecido desde la tarde de este lunes. Fue la propia familia la que dio aviso a las autoridades de que llevaban sin tener noticias de él desde las 19:00 horas del día anterior, cuando salió a pescar por la zona de Visma, concretamente entre el monte de San Pedro y el Millenium.

El hombre practicaba pesca deportiva y llevaba puesto un neopreno en el momento de la desaparición. En el momento de la alarma, el centro de Salvamento Marítimo de A Coruña activó un operativo de búsqueda por mar con la embarcación Betelgeuse y por aire con el helicóptero Helimer. Con efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y Bomberos de A Coruña, trabajando desde tierra.

Fue la propia embarcación de Salvamento la que se recuperó el cadáver del agua frente a las Esclavas, en Riazor.