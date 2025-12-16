Fallece en A Coruña una conductora tras sufrir una salida de vía en Alfonso Molina

Una mujer de 49 años perdió la vida la noche de este lunes, 15 de diciembre, tras un accidente en la avenida de Alfonso Molina en A Coruña.

El 112 recibió el aviso de un particular, sobre las 23:55 horas, alertando de que un turismo se había salido de la vía y volcado en el kilómetro 2,900 de la AC-11, cerca de la fábrica de la Coca-Cola. En concreto, el accidente tuvo lugar en el margen derecho impactando contra un talud ascendente, provocando el vuelco por el lado de la puerta de la conductora.

Rápidamente se movilizó un dispositivo formado por los bomberos de A Coruña, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y personal de Urgencias Sanitarias. En el interior del vehículo, solamente se encontraba una persona.

Sin embargo, según el informe de bomberos, a su llegada al lugar, no pudieron hacer nada por la mujer que había muerto en el acto. De acuerdo con la Guardia Civil, pese a llevar puesto el cinturón de seguridad, la puerta de la conductora se abrió, siendo proyectada al exterior y quedando atrapada bajo la carrocería, lo que le causó su fallecimiento en el acto. El equipo de investigación de siniestros viales de la Guardia Civil ha abierto una investigación.

Este accidente ocurre casi un mes después de otro siniestro mortal en la misma vía. En esta ocasión, otra conductora falleció a causa de las heridas tras una salida de vía en Alfonso Molina, al chocar contra una columna a la altura de San Cristóbal. La mujer, de corta edad, fue trasladada en estado crítico al CHUAC, donde murió horas después.