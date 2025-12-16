Buscan en A Coruña a un pescador de 66 años desaparecido anoche en la zona de Visma

Desde las 09:00 horas de este martes, se ha activado un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 66 años desaparecido desde la tarde del lunes.

Un familiar dio el aviso al 112 esta mañana, después de no tener noticias del hombre desde las 19:00 horas del día anterior, cuando salió a pescar por la zona de Visma, concretamente entre el monte de San Pedro y el Millenium. Según informa Salvamento Marítimo, el hombre practicaba pesca deportiva y llevaba puesto un neopreno.

El centro de Salvamento Marítimo de A Coruña está coordinando la búsqueda por mar con la embarcación Betelgeuse y por aire con el helicóptero Helimer. Por tierra están trabajando efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y Bomberos de A Coruña.

Anoche, desde las 21:00 horas, se activó una alerta amarilla por fuertes lluvias en la ciudad, que hoy se encuentra bajo aviso amarillo por mar combinado y olas de 4 a 5 metros.