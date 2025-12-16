Los bomberos sofocan un incendio en un edificio en O Temple, en Cambre (A Coruña) Cedida

Los bomberos de Arteixo (A Coruña) tuvieron que desplazarse este lunes por la tarde para extinguir un incendio en un edificio en la parroquia de O Temple, en el municipio coruñés de Cambre.

El 112 Galicia recibió el primer aviso alrededor de las 20:20 horas. Un particular indicó que estaba saliendo humo de la última planta de un edificio situado en la calle Polígono, en O Temple. En concreto, el fuego se originó en un vestidor y se propagó al resto del dormitorio.

Con esta información, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se solicitó la intervención de los Bomberos de Arteixo y de la Guardia Civil. También la del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, aunque a modo preventivo.

A su llegada, los servicios de emergencias desalojaron el edificio y confirmaron que no había gente afectada. Poco después, la dotación de bomberos indicó que tenían el incendio controlado aunque no sofocado, por lo que continuaron trabajando en el lugar. Finalmente, la mayor parte de los vecinos pudieron volver a pasar la noche a sus casas.