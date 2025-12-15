Trasladadas dos personas tras un choque en la AP-9 a su paso por O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas este lunes por la mañana en un accidente con cuatro vehículos implicados en el kilómetro 7,5 de la AP-9 a su paso por O Burgo en Culleredo (A Coruña).

La central de emergencias del 112 recibió el aviso del accidente sobre las 10:44 horas, en sentido hacia A Coruña. Uno de los vehículos se salió de la vía y chocó contra la valla de seguridad en el carril contrario, provocando que los otros tres coches restantes impactasen contra él.

Hasta el lugar acudieron los bomberos de Betanzos, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de urgencias sanitarias. Finalmente, dos de las personas implicadas fueron trasladadas al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) con heridas.

Accidente anoche en Cecebre (A Coruña)

Este domingo por la noche, sobre las 21:45 horas, varios vehículos sufrieron un accidente en Cecebre, en el Concello de Cambre (A Coruña), también en sentido hacia A Coruña.

Según el 112 recibieron la llamada de varios particulares alertando del accidente y de que había varios vehículos implicados. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, Protección Civil y los bomberos de Betanzos. También acudieron Urxencias Sanitarias que atendieron a dos personas, cuya gravedad se desconoce.