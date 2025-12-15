Plaza de Tabacos en A Coruña

A Coruña

Rescatan en el barrio de Cuatro Caminos, en A Coruña, a una persona encerrada en un tendedero

El suceso se produjo en la noche del domingo

El equipo de bomberos de A Coruña se movilizó en la noche del domingo al barrio de Cuatro Caminos para socorrer a una persona que se había quedado encerrada en el tendedero de su casa.

Los bomberos acudieron a la calle Abogacía, en las inmediaciones de la plaza de Tabacos, unos minutos antes de las 23:30 horas alertados por la Policía Nacional.

A su llegada, procedieron a realizar una apertura forzada de la puerta para poder rescatar a esta persona, que se encontraba sin posibilidad de salir por su propia cuenta del tendedero.