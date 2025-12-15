Prisión provisional en A Coruña para el detenido por el homicidio en el parque de Santa Margarita

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por el apuñalamiento mortal ocurrido el pasado sábado en el parque de Santa Margarita.

El agresor, de unos 40 años, había pasado esta misma tarde a disposición judicial, después de permanecer las últimas horas en la comisaría de Lonzas. Desde entonces está investigado por homicidio y entrará en prisión para evitar riesgo de fuga.

Los hechos sucedieron sobre las 21:00 horas del sábado, cuando el presunto agresor atacó con un arma blanca a un hombre de unos 20 años con el que mantenía una discusión. La víctima falleció en el lugar, en la zona de los baños públicos del parque, a escasos metros donde suelen pernoctar personas sin hogar.

Tras el suceso, la Policía Local y Nacional se desplazó al parque, aunque el agresor había huido. Fue detenido poco después en las inmediaciones y trasladado a la comisaría de Lonzas, desde donde esta tarde pasó a disposición judicial.

La investigación continúa abierta, bajo la supervisión de la Brigada de Policía Judicial, que ha citado a varios testigos para esclarecer los motivos del homicidio y confirmar la participación del detenido.

Vecinos del barrio de Santa Margarita, en la zona del cruce entre la Avenida de Finisterre y el Paseo de los Puentes, han reclamado al Concello una mayor presencia policial para reforzar la seguridad en el área tras este grave suceso.